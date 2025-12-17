مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنقذ حياة مسن عانى من تضخم حاد بالشريان الأورطي كاد أن ينفجر

وقالت الدكتورة أمامه أنه تم إخضاع المراجع لحزمة من الفحوصات الدقيقة، بالأشعة المقطعية بالصبغة (C.T Scan) وعدداً من التحاليل المخبرية، وقد أظهرت النتائج وجود تضخم شديد جداً في الشريان الأورطي البطني وهي حالة تعرف طبياً بأسم "أم الدم" وتعد من الحالات النادرة والخطرة التي تهدد الحياة، يحدث خلالها تمدد حاد في الأوعية الدموية، وغالباً ما تصيب كبار السن من المدخنين، مفيدةً بأنه تم إدخاله إلى العناية المركزة (I.C.U) وإعطائه الأدوية التحفظية اللازمة، وعمل الفحوصات القلبية والمخبرية، وقد إتخذ الفريق الطبي القرار بسرعة التدخل العلاجي عن طريق تقنيات القسطرة المتطورة مع استبعاد الفتح الجراحي، كما تم توفير الدعامات ذات المقاسات المطلوبة في وقت قياسي، وذلك استناداً إلى القياسات الدقيقة للشريان الأورطي التي أظهرتها الأشعة المقطعية.