"الأرصاد": ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية بـ 80% على أغلب المناطق في الصيف

وأشارت التوقعات إلى حدوث ارتفاع في معدل هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، خصوصاً في شهرَي (يوليو وأغسطس)، وبفرصة حدوث تصل إلى 70%، ومن المتوقع أن تشهد (الباحة، عسير، جازان، نجران) ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، حدوث حالات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، وتوقعات بحدوث حالات مطرية غير اعتيادية.