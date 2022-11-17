نصيحة للشباب.. خبير سيبراني: "بلاك هات" إضافة والخطر تواجهه الدولة

فيما تختتم اليوم الخميس فعالية "بلاك هات" التي تعد أكبر الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني في واجهة الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يؤكد محلل الأمن السيبراني، على العليان لـ"سبق" أهمية وجود هذه الفعالية للمختصين والمهتمين بمجال أمن المعلومات؛ إذ أضافت لهم الشيء الكثير وأتاحت الفرصة بالاستفادة من تجارب وخبرات الناجحين في هذا المجال.
وأشار "العليان" إلى أن فعالية فعالية "بلاك هات" ليست موجهة للمختصين فحسب وإنما أيضًا للمهتمين والطلاب الراغبين بدخول هذا المجال مع وجود أنشطة ومهارات تفيدهم، منوهاً بجهود الدولة في تعزيز وتطوير الأمن السيبراني كونه اليوم الخطر الحقيقي، حيث تعد السعودية من أفضل عشر دول على مستوى العالم في الأمن السيبراني، وعزز إنشاء هيئة الأمن السيبراني من هذه الثقة والمكانة الدولية.
ونصح الطلاب والشباب الراغبين في الالتحاق بمجال أمن المعلومات والأمن السيبراني بالاستفادة من هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن هذا المجال واعد وله مستقبل وظيفي وعملي جيد.
وتعد "بلاك هات" أكبر الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني واختارت الرياض لتكون مقرها هذا العام، وتعد فرصة لتبادل الخبرات في المجال بحضور أبرز عباقرة الأمن السيبراني حول العالم، وتشمل عدة أقسام ما بين ترفيهية وتعليمية وتطويرية وفرصة استثنائية لبناء العلاقات الاحترافية في هذا المجال.
وتشتمل الفعالية على ستة أقسام رئيسة هي: القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.
وتضم فعالية "بلاك هات" منطقة آرسنال التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، إلى جانب منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية استراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة 1,000,000 ريال لمسابقتي "التقط العلم" التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700,000 ريال، إضافةً لمسابقة "كأس منصة مكافآت الثغرات" التي يتنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300,000 ريال.
وتشمل المنطقة تحدي فك الأقفال، الذي يعرف الزوار على التقنية المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية، الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يوظف المتسابقون خبرتهم للوصول إلى الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية.
وتضم منطقة الفعاليات تحدي اختراق الدرونز، الذي يعتمد على التحكم في طائرة الدرون والقدرة على تنفيذ هجمات عليها، وأخيرًا اختراق الرقائق الإلكترونية التي تعرف الزوار على كيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.
وستكون المسابقات متوفرة في منطقة الفعاليات، حيث تحتضن بلاك هات مسابقة "سايبر سييد" المخصصة للشركات الناشئة المشاركة، التي تقوم باستعراض برامجها أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين والفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 80,000 ريال.