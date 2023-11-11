"أمير قطر" في "قمة الرياض": الفلسطينيون يمرّون بما لا طاقة للبشر على تحمله

يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية"، و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرّر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.