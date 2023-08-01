انطلاق مراسم رفع ستارة باب الكعبة استعداداً لغسلها غداً

وتبدأ مراسم غسل الكعبة أولًا بكنس أرضيّة الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزجت فيها 10لترات من ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتّق والعود الفاخر وتبلل بها قِطَع قماشيّة لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسّكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطّى كامل مساحة الكعبة المشرفة.