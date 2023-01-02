إحالة المعتدين للاختصاص.. 2526 تعديًّا على خدمات الكهرباء والمياه بالمساجد

وتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بيوت الله عناية خاصة وتحظى باهتمام مباشر من وزير الشؤون الإسلامية، مشيرة إلى ما تتعرض له المساجد من تعديات على خدماتها وممتلكاتها من قبل ضعاف النفوس الذين لا يرعون حرمة بيوت الله، وذلك باختلاس الكهرباء والمياه من عدادات المساجد بسحب أسلاك وكيابل كهربائية وأنابيب مياه وتوصيلها إلى ممتلكاتهم الخاصة، كالمزارع والاستراحات ومحطات الوقود والعمائر السكنية والمحلات التجارية، وحتى منازلهم الخاصة.