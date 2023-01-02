إحالة المعتدين للاختصاص.. 2526 تعديًّا على خدمات الكهرباء والمياه بالمساجد

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، 2390 تعديّاً على خدمات الكهرباء، و136تعدياً على خدمات المياه الخاصة بالمساجد والجوامع.
وتفصيلاً؛ قامت إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها المرتبطة بشكل مباشر بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع فروع الوزارة في مناطق المملكة برصد التعديات، لإحالة المعتدين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم والعمل على إلزامهم بدفع التكاليف والتعويضات بأثر رجعي، نظير تعديهم على ممتلكات المساجد والخدمات العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة، أنها ترحب بجميع البلاغات من المواطنين والمقيمين عن التعديات على المساجد ومرافقها وخدماتها، مؤكدةً أنها تأخذ البلاغات بجدية واهتمام بالغ مع الحفاظ على هوية المبلغ، وذلك بالتواصل المباشر على الرقم الموحد للوزارة (1933) أو بالتقديم المباشر للوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة.
وتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بيوت الله عناية خاصة وتحظى باهتمام مباشر من وزير الشؤون الإسلامية، مشيرة إلى ما تتعرض له المساجد من تعديات على خدماتها وممتلكاتها من قبل ضعاف النفوس الذين لا يرعون حرمة بيوت الله، وذلك باختلاس الكهرباء والمياه من عدادات المساجد بسحب أسلاك وكيابل كهربائية وأنابيب مياه وتوصيلها إلى ممتلكاتهم الخاصة، كالمزارع والاستراحات ومحطات الوقود والعمائر السكنية والمحلات التجارية، وحتى منازلهم الخاصة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أصدر توجيهاته للمسؤولين في الوزارة ومدراء الفروع في جميع مناطق المملكة بمتابعة رصد التعديات على المساجد بكل اهتمام والرفع له بتقرير أسبوعي ليتم محاسبة المعتدين على المساجد ومرافقها وخدماتها.