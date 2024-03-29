برنامج "جدة التاريخية" يترجم مستهدفات رؤية السعودية في الحفاظ على الهوية الثقافية

وتفصيلاً، بدعم سخي من سمو ولي العهد -حفظه الله- سيكون لجدة القديمة موقع مؤثر على جغرافيا السياحة العالمية والمحلية؛ بوصفها منطقة تفاعل إنساني، ومركزًا تجاريًّا ثقافيًّا، يعضد جهود الدولة لتفعيل مكامن القوة الناعمة، والاستفادة من الحضارة التاريخية لبعض المواقع السعودية.