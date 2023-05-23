بين إضاءة متذبذبة وثابتة.. "الزعاق" يوضّح الفارق بين النجوم والكواكب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن السماء مكونة من نجوم وسدم ومجرات وكواكب، أوضحُها النجوم والكواكب.
وأوضح الزعاق، أن الفرق بين النجوم والكواكب، هي أن النجم يخلق الضوء بذاته ولذلك إضاءته متذبذة، أما الكوكب فيعكس ضوء الشمس الساقط على وجهه؛ ولذلك إضاءته ثابتة غير متذبذة.
وتابع في فيديو عبر حسابه بتويتر: أن العرب كانوا يسمون الكواكب بالسرايات، لأن الكواكب لها حركة تسري بها بين النجوم، وأشهر الكواكب: (الزهرة، المشتري، وزحل، والمريخ).
وأضاف الزعاق: خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة جرم خافت جدًّا قريبًا من الأفق قبيل شروق الشمس؛ هذا هو كوكب عطارد، وأيضًا نشاهد كوكب الزهرة كجرم لامع بالجهة الغربية بعد مغيب الشمس.