بين إضاءة متذبذبة وثابتة.. "الزعاق" يوضّح الفارق بين النجوم والكواكب

وتابع في فيديو عبر حسابه بتويتر: أن العرب كانوا يسمون الكواكب بالسرايات، لأن الكواكب لها حركة تسري بها بين النجوم، وأشهر الكواكب: (الزهرة، المشتري، وزحل، والمريخ).