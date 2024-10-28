8 فرص عقارية بمزاد نوادر الرياض

تعلن شركة بصمة لإدارة العقارات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "نوادر الرياض" (هجين) وذلك يوم الثلاثاء 12 / 11 / 2024 م الموافق 10 / 05 / 1446 هـــ بمعرض سيتي سكيب الساعة 7:00 مساءً، وإلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات في الساعة 2 مساءً.
يعرض المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة في الرياض، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية، سكنية بمساحة 29999.63 متر مربع، العقار الثاني أرض تجارية، سكنية بمساحة 1638 متر مربع، العقار الثالث رأس بلك سكني بمساحة إجمالية 1,989 متر مربع العقار الرابع فيلا واستراحة بمساحة إجمالية 1,380 متر مربع العقار الخامس فيلا سكنية بمساحة 312,5 متر مربع، العقار السادس فيلا سكنية بمساحة 300 متر مربع، العقار السابع فيلا سكنية بمساحة 875 متر مربع،العقار الثامن محل تجاري بمساحة 57,6 متر مربع.
حيث تقع الفرص على أهم الطرق الكبيرة كـطريق الملك (فهد) وطريق الملك (عبد الله) وطريق الأمير (محمد بن سلمان) وطريق أبي بكر الصديق، وطريق الإمام عبد الله بن سعود وطريق أنس بن مالك وطريق الملك (عبد العزيز).
وفي أهم الأحياء مثل حي الملك فهد والنزهة وحطين والياسمين وإشبيلية كما تتميز بقربها من الخدمات النوعية.
ويعد المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة بصمة بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0551799998