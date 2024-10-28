8 فرص عقارية بمزاد نوادر الرياض

يعرض المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة في الرياض، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية، سكنية بمساحة 29999.63 متر مربع، العقار الثاني أرض تجارية، سكنية بمساحة 1638 متر مربع، العقار الثالث رأس بلك سكني بمساحة إجمالية 1,989 متر مربع العقار الرابع فيلا واستراحة بمساحة إجمالية 1,380 متر مربع العقار الخامس فيلا سكنية بمساحة 312,5 متر مربع، العقار السادس فيلا سكنية بمساحة 300 متر مربع، العقار السابع فيلا سكنية بمساحة 875 متر مربع،العقار الثامن محل تجاري بمساحة 57,6 متر مربع.