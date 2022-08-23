"الوزراء" يوافق على نقل ملكية الأصول ومنح حقوق ونقل التزامات الخدمات الصحية لشركة الصحة القابضة

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض في الشأن المحلي النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم، منها التقدم في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م؛ ما يُعدُّ انعكاسًا للجهود الرامية للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية، تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة.