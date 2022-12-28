مهرجان المؤسس.. تصريح مهم للسفير الفيتنامي.. و4 إجراءات تسبق عروض الإبل أمام لجنة التحكيم

وشملت زيارة السفير الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات شلفا ولي العهد للون الشقح، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات كبيرة من قبل الملاك، مقدمًا شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.