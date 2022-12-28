مهرجان المؤسس.. تصريح مهم للسفير الفيتنامي.. و4 إجراءات تسبق عروض الإبل أمام لجنة التحكيم

أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يؤصّل التراث بطريقة عصرية، مبدياً إعجابه بمساحة أرض المهرجان التي استحقته، نظير الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها، وخصوصًا الطريقة العصرية التي تُعرض خلالها الأدوات التراثية.
وشملت زيارة السفير الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات شلفا ولي العهد للون الشقح، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات كبيرة من قبل الملاك، مقدمًا شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.
على جانب آخر يسبق عروض الإبل أمام لجنة التحكيم في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العديد من الإجراءات؛ لإظهار مكامن جمالها، وتعزيز حضورها لكل أشواط المسابقة.
وتتضمن الإجراءات التي تسبق مسيرات الإبل قبل استعراض مكامن جمالها أمام لجان التحكيم المبدئي والنهائي: "التغسيل والتحليق والتسريح وتثبيت الشعر"؛ بغرض تزيينها وتجميلها أمام أعين الناظرين، حيث لجأ عدد من ملاك الإبل لاستخدام أدوات الزينة لمنقياتهم، وأصبح كل مشارك يحرص على الاهتمام بمظهر الناقة الخارجي، وإظهار مواطن جمالها من خلال قصات تجميل بغرض تزيينها وتجميلها.
وبعد تغسيل الناقة وتنظيفها هناك قصة على شكل رقم 8 في أعلى رقبة الناقة يحرص المالك على تنفيذها؛ بهدف إظهار مكمن الجمال في الرقبة بطولها وارتفاعها للأعلى، إضافة إلى استخدام أدوات أخرى لتزيين الإبل؛ ومنها "مثبت الشعر"؛ لأجل تثبيت وتجميل وبر الإبل، وخاصة "شعفة" الناقة لإبقاء الوبر مرتفعًا وثابتًا لزيادة جمالها.
ومن الإجراءات التي تسبق المسيرات "زفات الإبل" تسريح ذيل الفردية لإظهار كثافة الشعر وجماليته، كذلك العمل على ترتيب تناول التغذية وشرب الماء بشكل منظم؛ وذلك لإظهار اتساق الجسم، كما يرافق المسيرة مجموعة من الأشخاص مترجلين على أقدامهم وعلى سيارات محيطة بالإبل من اليمين واليسار أثناء مسيراتها لبوابات الدخول، مرددين الأهازيج الإنشادية التراثية.
في سياق متصل استقبل ركن الهجانة السلطانية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" قرابة ألف زائر على مدار 5 أيام منذ افتتاحه.
ويهدف الركن للتعريف بنشاطات واهتمامات وإنجازات الهجانة السلطانية، من خلال ما يحتويه من صور تعريفية عن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهجانة السلطانية.
ويقوم الركن من خلال المشرفين عليه بالشرح للزوار عن مختلف الفنون في التعامل مع الإبل، بالإضافة إلى عرض مرئي حول مختلف المشاركات، كما يحتوي توثيقاً للمشاركات السابقة في المهرجان عن طريق الصور.
ميدانيًا، حققت المنقية "الأوائل" للمواطن مقعد بن فهد الدوسري المركز الأول في فئة شلفا ولي العهد "لون الشقح " بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأربعاء، نتائج الفائزين في الفئة، حيث نال المركز الثاني المواطن عمر محمد منير العتيبي بالمنقية "النافعيات"، وحصد المركز الثالث المواطن جدعان مسلم بن شويه بالمنقية "الحفي"، وجاء المواطن سعد محمد فلاح السبيعي في المركز الرابع بالمنقية "الخالديات"، والمواطن فيصل غزاي العتيبي بالمركز الخامس بالمنقية "فيصليات الجزيرة".