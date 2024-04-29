"تجمع الشرقية": 70 مركزاً صحياً لتقديم لقاحات الحج لهذا العام

خصص تجمع الشرقية الصحي 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتوفير لقاحات الحج للعام 1445هـ، في كافة المناطق والمحافظات التي يغطيها التجمع.
وشملت المراكز الصحية في محافظة الخبر 11 مركزاً صحياً: مركز صحي ابن حيان، الحزام الذهبي، الخبر الجنوبي، الخزامى، الدانة، الدوحة، الراكة، العقربية، الكورنيش، المطلقية، ومركز صحي الجسر، فيما شملت المراكز في الدمام 22 مركزاً صحياً تمثلت في كلٍّ من: مركز صحي أحد الغربي، الأثير، الجامعيين، الخليج، الروضة، الشفاء، الضاحية، العدامة، العزيزية، الفيصلية، القادسية، المباركية، المحمدية، المزروعية، المنار، الندى، النور، إسكان الدمام، بدر، بدر الغربي، طيبة، ومركز صحي غرناطة.
كما خصص 20 مركزاً منهم في القطيف، حيث شملت: مركز صحي البحاري، التوبي، الجارودية، الجش، الدخل المحدود، الرضا، الريف، الشويكة، العوامية، القديح 1، القديح 2، المجيدية، المنيرة، الناصرة، أم الحمام، تاروت، حلة المحيش، دارين، سنابس، وسيهات 1، إضافةً لـ 14 مركزاً في المناطق الطرفية التابعة للتجمع، والتي شملت: مركز صحي الأوجام، أم الساهك، أبو معن، حزم أم الساهك، حزم صفوى، صفوى، رأس تنورة الشمالي، ابن الهيثم، الرفيعة، ومركز صحي غرب الخفجي، السفانية، النعيرية، سلوى، الدغيمية، كما شملت مركز صحي بن سيناء، ومركز صحي الرازي في الجبيل.
ويعمل تجمع الشرقية الصحي على توفير لقاحات الحج مع قرب موسم الحج للعام 1445هـ، حيث تشمل اللقاحات: لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح كورونا المطور، وذلك حرصاً من التجمع على ضمان حج صحي آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير سبل الوقاية والحماية الصحية لهم قبل ذهابهم لأداء مناسك الحج والحفاظ على صحتهم.