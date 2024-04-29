"تجمع الشرقية": 70 مركزاً صحياً لتقديم لقاحات الحج لهذا العام

كما خصص 20 مركزاً منهم في القطيف، حيث شملت: مركز صحي البحاري، التوبي، الجارودية، الجش، الدخل المحدود، الرضا، الريف، الشويكة، العوامية، القديح 1، القديح 2، المجيدية، المنيرة، الناصرة، أم الحمام، تاروت، حلة المحيش، دارين، سنابس، وسيهات 1، إضافةً لـ 14 مركزاً في المناطق الطرفية التابعة للتجمع، والتي شملت: مركز صحي الأوجام، أم الساهك، أبو معن، حزم أم الساهك، حزم صفوى، صفوى، رأس تنورة الشمالي، ابن الهيثم، الرفيعة، ومركز صحي غرب الخفجي، السفانية، النعيرية، سلوى، الدغيمية، كما شملت مركز صحي بن سيناء، ومركز صحي الرازي في الجبيل.