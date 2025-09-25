شركة "روكسا" تدشن أول فروعها في السعودية

كما يمكن للزوار تجربة ليزر روكسا والذي يعتبر أحد الحلول الرائدة للعناية المنزلية في السوق السعودي، بفضل مزيجه بين الأمان، النتائج الفعالة، والذكاء الاصطناعي الذي يحدد الدرجة المناسبة للبشرة تلقائيًا، دون تدخل بشري، مما يحسّن كفاءة الجلسات ويضمن تجربة دقيقة ومريحة، حيث تركز روكسا على تقديم منتج عالي الجودة وتجربة عميل مميزة من البداية وحتى ما بعد الشراء.