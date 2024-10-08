"سمة" تُطلق مبادرة التوعية التقنية للجيل الذهبي ضد الاحتيال المالي

كما تهدف إلى التوعية بعدم التعامل مع الروابط المشبوهة، أو عروض وجوائز وهمية، أو اتصالات تدعي أنها لبنوك، وتوعيتهم حول التعامل الآمن مع البطاقات الائتمانية والمواقع، ومعرفة استخداماتها بالطرق النظامية، وذلك ضمن برنامج تمكين كبار السن وتثقيفهم وتوعيتهم للتعاملات المالية والاحتيال المالي.