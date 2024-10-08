"سمة" تُطلق مبادرة التوعية التقنية للجيل الذهبي ضد الاحتيال المالي

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مبادرة (التوعية التقنية للجيل الذهبي)؛ بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي انطلق في الأول من أكتوبر الجاري.
وتهدف المبادرة إلى توعية كبار السن بأهم الجوانب التقنية الحديثة، والطرق الصحيحة في استخدامها، وتعزيز الوعي بين كبار السن حول المعرفة المالية ومكافحة الاحتيال وطرقه الحديثة، وكيفية تفاديه، وطرق التعامل السليمة مع وسائل الاحتيال المالي.
كما تهدف إلى التوعية بعدم التعامل مع الروابط المشبوهة، أو عروض وجوائز وهمية، أو اتصالات تدعي أنها لبنوك، وتوعيتهم حول التعامل الآمن مع البطاقات الائتمانية والمواقع، ومعرفة استخداماتها بالطرق النظامية، وذلك ضمن برنامج تمكين كبار السن وتثقيفهم وتوعيتهم للتعاملات المالية والاحتيال المالي.
وتستمر المبادرة لمدة شهر، ويستفيد منها عدد كبير من كبار السن، الذين سيكون الوصول لهم من خلال جمعيات كبار السن وديوانيات الأحياء، وغيرها.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود سمة التوعوية التي تهتم بجميع فئات المجتمع، وتثقيفهم ماليًّا؛ لخلق مجتمع قادر على التعامل مع جميع متطلبات الأنظمة المالية والمخاطر المتوقعة، ومواجهة المحتالين بطرق آمنة وحديثة.
وتُعدُّ هذه المبادرة ضمن ريادة (سمة) في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذًا لخطتها الطموحة واستراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن.. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، التي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي، ووضع بصمة ذات أثر مستدام على المستويات كافة؛ لتسعى "سمة" من خلالها لتكون ضمن أفضل خمس جهات تُفعِّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.