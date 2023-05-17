"الْتفافات ذكية" تنهي أزمة "تقاطع الموت" بمخططات جنوب مكة.. قريبًا

ولفت الشاكون إلى أنه ما زاد الأمر سوءًا وقوع التقاطع بالقرب من محالّ تجارية وغذائية وعقارية، فضلًا عن كونه مدخلًا رئيسًا للمخطط، مطالبين الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة للحد من خطورة التقاطع، وإغلاق التقاطعات الأخرى المحاذية لمعارض السيارات، والتي لا تقل خطرًا عن تقاطع مخطط 6، مؤكدين أن الدوران المنظم حل مناسب في حال تعذر استحداث إشارة بالموقع.