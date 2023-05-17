"الْتفافات ذكية" تنهي أزمة "تقاطع الموت" بمخططات جنوب مكة.. قريبًا

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان "سكان مخططات جنوب مكة يناشدون وضع حلول عاجلة لـ"تقاطع الموت"، مؤكدةً أنها اعتمدت مشروع التفافات ذكية في الموقع سيتم تنفيذها قريبًا، لافتةً إلى أنها نفذت حلولًا مؤقتة في الموقع، وأغلقت طريق إبراهيم الخليل لحين تنفيذ المشروع.
وكان عدد من سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة (5، 6، 7، 8) وسالكو الطريق ناشدوا الجهات المختصة وضع حلول عاجلة لـ"تقاطع الموت" -كما يسمّونه- على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد مخطط ولي العهد 6، مشيرين إلى أن التقاطع ينذر بحوادث دامية ما لم يتم تداركه وإغلاقه أو عمل التفاف نظامي دون التأثير على الحركة المرورية التي يشهدها طريق إبراهيم الخليل على مدار الساعة.
ولفت الشاكون إلى أنه ما زاد الأمر سوءًا وقوع التقاطع بالقرب من محالّ تجارية وغذائية وعقارية، فضلًا عن كونه مدخلًا رئيسًا للمخطط، مطالبين الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة للحد من خطورة التقاطع، وإغلاق التقاطعات الأخرى المحاذية لمعارض السيارات، والتي لا تقل خطرًا عن تقاطع مخطط 6، مؤكدين أن الدوران المنظم حل مناسب في حال تعذر استحداث إشارة بالموقع.