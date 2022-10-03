المطوع عضواً في المجلس الاستراتيجي لجمعية العلاقات العامّة في الشرق الأوسط

وتهدف "ميبرا" إلى أن تكون الصوت المعبرّ عن قطاع العلاقات العامّة والتواصل في الشرق الأوسط، وتعزيز الوعي حول القطاع كمهنة وكعنصر هامّ في بناء سمعة الشركات، من خلال وضع معايير يُحتذى بها، وتبادل المعارف وتشجيع الفكر القيادي، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالمنطقة.