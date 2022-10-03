المطوع عضواً في المجلس الاستراتيجي لجمعية العلاقات العامّة في الشرق الأوسط

أعلنت جمعية العلاقات العامّة في الشرق الأوسط MEPRA (ميبرا) الهيئة الرائدة في المنطقة للمهنيين العاملين في مجال العلاقات العامّة والتواصل؛ عن اختيار إبراهيم المطوع عضواً في المجلس الاستراتيجي للجمعية.
والمطوع هو الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جمار للعلاقات العامة، وهي وكالة استشارات سعودية مقرها الرياض.
وتجمع خبرة المطوع بين العمل في الصحافة الدولية الاقتصادية، والعلاقات العامة، حيث عمل مراسلاً مالياً لوكالة رويتزر للأنباء في الرياض، ومديراً لمكتب مجلة فوربس العربية في السعودية، كما عمل المطوع كمدير لعمليات العلاقات العامة في شركة TBWA، ونائباً للرئيس ومديراً لمكتب السعودية لثلاثة سنوات لشركة BCW.
وتضم "ميبرا" التي أسّست عام 2001، نخبة من خبراء العلاقات العامة في المنطقة، وهي منظّمة غير ربحية تهدف إلى إرساء معايير عالية الجودة لقطاع العلاقات العامّة والتواصل في الشرق الأوسط، وتقوم إدارتها بتوفير معلومات استراتيجية وعملية، ويتم تعيين أعضاءها كلّ سنتين عبر التصويت.
وتعزز "ميبرا" حضورها في السعودية، مع تنامي الطلب والحاجة لمحترفي ووكالات العلاقات العامة لمواكبة المشاريع الضخمة والتغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد مع تسارع خطى تطبيق رؤية السعودية 2030.
وتهدف "ميبرا" إلى أن تكون الصوت المعبرّ عن قطاع العلاقات العامّة والتواصل في الشرق الأوسط، وتعزيز الوعي حول القطاع كمهنة وكعنصر هامّ في بناء سمعة الشركات، من خلال وضع معايير يُحتذى بها، وتبادل المعارف وتشجيع الفكر القيادي، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالمنطقة.