"المخدرات" تطيح بمروجين في جازان وحائل وتحيلهم إلى النيابة العامة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان؛ لترويجه مادةَ الإمفيتامين المخدّر، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية على "4" مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة حائل؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.