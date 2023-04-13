بالصور.. إغلاق مطعم معروف بـ"شفا الطائف" لضبط لحوم مجهولة ومواد فاسدة

أغلفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" أحد المطاعم المعروفة في المركز السياحي والتي يزيد الإقبال عليها بعد ضبط مواد فاسدة ولحوم مجهولة بداخله، وبانتظار إصدار الغرامات بحقه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وكشفت الأمانة لـ "سبق" أنه تم ضبط كمية من المواد الغدائية المنتهية الصلاحية، وعثرت على لحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة مُخزنة في ثلاجات داخل هذا المطعم.
وشددت الأمانة على أن مراقبي البلدية ضبطوا بعض العمالة والذين يُعدون الأطعمة يعانون بسبب جروح بأيديهم وأظافر طويلة تجتمع أسفلها الأوساخ ويفتقدون للاشتراطات الصحية.