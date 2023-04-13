بالصور.. إغلاق مطعم معروف بـ"شفا الطائف" لضبط لحوم مجهولة ومواد فاسدة

أغلفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" أحد المطاعم المعروفة في المركز السياحي والتي يزيد الإقبال عليها بعد ضبط مواد فاسدة ولحوم مجهولة بداخله، وبانتظار إصدار الغرامات بحقه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.