بحضور المملكة.. اجتماع عربي لمناقشة خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته خلال الاجتماع، أن الاجتماع يناقش عددًا من الموضوعات، منها: متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وتطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية، إضافة إلى بحث خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.