"القيادة" تهنئ رئيسة جمهورية المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كاتالين نوفاك، رئيسة جمهورية المجر؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة كاتالين نوفاك.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.