"القيادة" تهنئ رئيسة جمهورية المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كاتالين نوفاك، رئيسة جمهورية المجر؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.