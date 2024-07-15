صندوق التنمية السياحي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "معسكرات نمو السياحة"

يُذكر أنّ برنامج "معسكرات نمو السياحة" هو أحد برامج "مركز نمو السياحة" التابع للصندوق، حيث يهدف البرنامج لتمكين روّاد ورائدات الأعمال والمبتكرين في القطاع السياحي من خلال العمل على تعزيز الفكر الاستثماري والرفع من مستوى الجاهزية لديهم للدخول إلى سوق العمل، كما يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.