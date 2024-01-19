بالصور.. "الغطاء النباتي" يُطلق منصة التراخيص الفورية للتخييم في 51 موقعاً على مستوى المملكة

وتشمل المواقع المتاحة للتخييم في المنصة؛ 51 موقعًا مختلفًا في 8 مناطق على مستوى المملكة، بطاقةٍ استيعابية إجمالية تتجاوز 13,650 مخيَّماً، حيث يمكن للراغب في التخييم، التقديم للحصول على التصريح خلال دقائق في خطوات بسيطة، باستخدام الجوّال أو أيّ من الأجهزة الذكية، عبر تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع، والموافقة على التعهد، وذلك من خلال الرابط التالي: https://nabati.ncvc.gov.sa/ncvc/?id=ncvc_home.