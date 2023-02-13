المملكة وأستراليا توقّعان اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار.. خلال ملتقى الأعمال اليوم

من جهته، أكد سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونفان أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السعودية لديها قدرات كبيرة للريادة العالمية في قطاع التعدين، متطلعاً لتعاون أكبر في هذا القطاع، فضلاً عن قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والأمن الغذائي.