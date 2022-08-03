المسند: الحالة المطرية مستمرة وهذه أماكن هطولاتها اليوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطارٍ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة، وربما تمتد ناحية أجزاءٍ من #المدينة #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 42-43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 29-30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م.