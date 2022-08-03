المسند: الحالة المطرية مستمرة وهذه أماكن هطولاتها اليوم

وأضاف عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 42-43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 29-30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م.