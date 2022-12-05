وزير الموارد البشرية يسلم الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022 لجمعية "إنسان"

وبيَّن أن "إنسان" حرصت على تحقيق التكامل بين الجمعيات الخيرية في العمل التطوعي من خلال مبادرة "مُعِين التطوعية" التي أطلقتها الجمعية بمشاركة ١٣منظمة غير ربحية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض واستمرت لثلاثة أيام، وهدفت إلى دعم العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية، ونقل تجارب وممارسات جمعية "إنسان" للمنظمات الأخرى، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة التطوع. وقد تم اختيار مبادرة مُعِين من قِبل المعيار الوطني السعودي للتطوع لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.