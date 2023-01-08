عملية منظار بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي تنقذ "ثلاثينية" من إزالة الكلى

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، عملية إزالة ورم ناجحة بتقنيتي المنظار الجراحي والموجات فوق الصوتية ultrasound، أنقذت سيدة تبلغ من العمر "38" عامًا من إزالة الكلية "اليسرى"، وراجعت المريضة المستشفى بعد رحلة بحث طويلة عن العلاج، شملت عدة مستشفيات، ربط فيها الأطباء علاجها باستئصال كامل للكلية المتأثرة بالورم.
وخضعت لعدة فحوصات طبية دقيقة بدأت بالمعاينة السريرية، ثم اختبارات الدم والبول، بالإضافة للتصوير بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، وأظهرت النتائج وجود ورم صغير على الكلية اليسرى، في موقع عميق وحساس داخل الكلية وبالقرب من الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للكلية.
وبعد دراسة الحالة، خلُص الفريق الطبي إلى خطة علاجية ارتكزت على إخضاع المريضة لعملية منظار، وباستخدام تقنية الـultrasound أثناء العملية، وقد تم في هذا التدخل الطبي الدقيق إزالة الورم فقط بشكل كامل مع المحافظة على الكلية، وخرجت المريضة بعد العملية التي استغرقت نحو "3" ساعات مباشرة إلى جناح الجراحة، وأمضت "72" ساعة منومة قيد الرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادرت المستشفى إلى منزلها وهي بحالة صحية ونفسية ممتازة، بعد أن تخلصت من الورم مع المحافظة على الكلية.
ووصفت الإدارة الطبية للمستشفى، العملية بأنها اتسمت بالدقة والتعقيد؛ نظرًا لحساسية موقع الورم.. ومَثَّلَت إزالته بشكل كامل مع المحافظة على سلامة الكلية المتأثرة، تحديًا كبيرًا للفريق الطبي، الذي أجرى العملية بمهنية واحترافية عالية.
يُذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق الكثير من الإنجازات الطبية الكبيرة، وحصد نظير تميزه العديدَ من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، التي من أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.
وتقدم عيادة المسالك البولية بالمستشفى رعاية تشخيصية وعلاجية متكاملة لكلا الجنسين ولكل الفئات العمرية من الأطفال والبالغين، وقد تم استقطاب نخبة من أفضل استشاريي طب وجراحة المسالك البولية الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية فيها، كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.