عملية منظار بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي تنقذ "ثلاثينية" من إزالة الكلى

وبعد دراسة الحالة، خلُص الفريق الطبي إلى خطة علاجية ارتكزت على إخضاع المريضة لعملية منظار، وباستخدام تقنية الـultrasound أثناء العملية، وقد تم في هذا التدخل الطبي الدقيق إزالة الورم فقط بشكل كامل مع المحافظة على الكلية، وخرجت المريضة بعد العملية التي استغرقت نحو "3" ساعات مباشرة إلى جناح الجراحة، وأمضت "72" ساعة منومة قيد الرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادرت المستشفى إلى منزلها وهي بحالة صحية ونفسية ممتازة، بعد أن تخلصت من الورم مع المحافظة على الكلية.