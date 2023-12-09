"البيئة" تشترط على الشركات والمؤسسات استصدار التراخيص اللازمة للعمل في أسواق النفع العام

وبيّنت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، تشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني؛ مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًّا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كل الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق؛ على ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.