تقرير أمريكي: السعودية نجحت بحشد 42 دولة لمحادثات السلام الأوكرانية-الروسية

وكان الاختلاف الأكبر بين اجتماعات كوبنهاجن وجدة هو أن الحضور في جدة أكثر من ضعف عدد الدول التي حضرت أو انضمت إلى محادثات يوم السبت. وشمل ذلك الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتركيا وجنوب إفريقيا. والأهم من ذلك، أرسلت الصين، التي دعيت إلى كوبنهاجن لكنها لم تحضر، وفدًا إلى جدة، وفقًا لـ"العربية نت".