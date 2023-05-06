مخبأة بألواح زجاجية.. ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص إمفيتامين بالمزاحمية

وأوضح المتحدث أنه تمت مداهمتها، والقبض على (7) أشخاص: (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومواطنان، بحوزتهم (1.266.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.