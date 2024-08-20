"الجاسر" يؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية كعامل أساسي في التنمية المستدامة لقطاع النقل

من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تطوير مهارات منسوبيها وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية اللازمة؛ مما سيعود بالنفع على تطوير سير الأعمال واستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المخطط لها، مؤكدًا أن أهداف مشروع إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ستسهم في جذب الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة العمل التكاملي، والاستفادة من جميع الأنظمة التقنية الحديثة، بما يُعظّم من الأداء ويحقق الاستفادة المُثلى من المشروع.