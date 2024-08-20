"الجاسر" يؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية كعامل أساسي في التنمية المستدامة لقطاع النقل

رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يوم أمس، اللقاء الختامي لمشروع إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري، بحضور المسؤولين وقيادات المنظومة.
وأكد المهندس "الجاسر" خلال كلمته في اللقاء، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية كعامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مشددًا على ضرورة تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تطوير مهارات منسوبيها وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية اللازمة؛ مما سيعود بالنفع على تطوير سير الأعمال واستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المخطط لها، مؤكدًا أن أهداف مشروع إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ستسهم في جذب الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة العمل التكاملي، والاستفادة من جميع الأنظمة التقنية الحديثة، بما يُعظّم من الأداء ويحقق الاستفادة المُثلى من المشروع.
واستعرضت مديرة إدارة إستراتيجية الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة فاتن آل ساري، نبذة عن المشروع والهيكل الإستراتيجي لإستراتيجية رأس المال البشري لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية والمبادرات والمشاريع المستقبلية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
بدوره، تحدث المستشار والخبير في تطوير القيادات فرانسيس مود، عن دور القيادات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطبيق وتنفيذ إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري، مُستعرضًا أفضل الطرق والممارسات العالمية المُتّبعة في هذا المجال.