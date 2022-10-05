شؤون الحرمين تدشن خدمة "تيسير" لخدمة ضيوف الرحمن

من جانبها بيّنت الوكيل المساعد للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية جمعة بنت سعد الغامدي، أن الخدمة تهدف إلى تيسير التعامل مع المعاملات التقنية؛ حيث يتم العمل على حصر الروابط المهمة والنماذج المعتمدة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مرئية تتضمن شروحات للخدمات المقدمة؛ الأمر الذي يُسهم بشكل فاعل في تجويد الأعمال وتحكيمها وتقويمها.