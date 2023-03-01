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الخدمات الصحية في المدينة المنورة.. أخطاء وتدني النظافة ومواعيد طويلة.. و"التجمع الصحي" لا يسمع لا يرى ولا يتكلم

"بلاغات" المواطنين تُغلَق دون النظر لها والمبررات والأعذار واهية