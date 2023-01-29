"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وتبوك والشمالية وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والجوف والقصيم والباحة وحائل).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة البدع والديسة والمعظمة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل البدع والديسة والمعظمة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج وضباء حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتشهد رياحًا نشطة على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المويه، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أضم والعرضيات وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على دومة الجندل وسكاكا، تستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الشملي وحائل وموقق، تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العلا والعيص وخيبر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسط مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.