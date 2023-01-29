"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة البدع والديسة والمعظمة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل البدع والديسة والمعظمة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج وضباء حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.