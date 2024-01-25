"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج "تجارب الحياة" لتقديم خدمات سهلة ومتكاملة

وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن برنامج "تجارب الحياة" يهدف إلى بناء تجربة رقمية سلسة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مما يقلل الخطوات والوقت المستغرق من المستفيد لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تقليل الجهد المبذول في التعامل المباشر مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات استباقية؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.