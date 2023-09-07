"الهند".. أقدم الحضارات في العالم وفسيفساء الثقافات تعطي عمقًا لقمة G20

وتمتد هذه البلاد من مرتفعات الهيمالايا المغطاة بالثلوج إلى الغابات الاستوائية المطيرة في الجنوب، وتعتبر سابع أكبر دولة في العالم، وتقف الهند بحسب موقع G20 india بعيدًا عن بقية دول آسيا، حيث تتميز بالجبال والبحر، مما يمنح البلاد كيانًا جغرافيًا متميزًا.