أمير مكة المكرمة: الميزانية تلبي طموحات المواطن وتعزز معدلات التنمية

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.
وأكد أن ميزانية الدولة للعام المالي 2023م تحمل في طياتها الخير والنماء، معتمِدةً -بعد الله- على تنويع مصادر الدخل، لدفع عجلة التنمية في كافة مناطق المملكة؛ وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية ومواكبة التطورات لتحقيق رؤية التطوير والتنمية (2030)؛ بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ونوّه أمير منطقة مكة المكرمة بأن المملكة تعيش -بفضل الله- حقبة تنموية ضخمة تسير وفق خطط تنموية شاملة، تلبي طموحات الإنسان السعودي، وتساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز معدلات التنمية في المجالات كافة، آخذة في الاعتبار بناء اقتصاد متين لديه القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وسأل سموه، الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.