أمير مكة المكرمة: الميزانية تلبي طموحات المواطن وتعزز معدلات التنمية

وأكد أن ميزانية الدولة للعام المالي 2023م تحمل في طياتها الخير والنماء، معتمِدةً -بعد الله- على تنويع مصادر الدخل، لدفع عجلة التنمية في كافة مناطق المملكة؛ وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية ومواكبة التطورات لتحقيق رؤية التطوير والتنمية (2030)؛ بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.