"الغذاء والدواء": ضبط أكثر من 10 أطنان من رقائق السمبوسة الفاسدة بجدة

وأوضحت الهيئة أنه خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد موقع يتم فيه تصنيع رقائق السمبوسة في مستوى متدنٍّ من النظافة، مع ظهور علامات تدل على فساد المنتجات.