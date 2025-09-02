الراجحي: 4 مليارات ريال مساهمات المسؤولية الاجتماعية حتى الآن

في خطوة لافتة، التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عددًا من ممثلي المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى إسهامه في التنمية الوطنية.
وأكد "الراجحي" في كلمته الافتتاحية أن المسؤولية الاجتماعية باتت رافدًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأداة مهمة للشركات لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال المبادرات الاجتماعية والبيئية.
وأوضح أن إجمالي المساهمات عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تجاوز 4 مليارات ريال حتى الآن، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية 71.67%، متخطية المستهدف البالغ 67%. كما وصلت مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.18% مقارنة بالمستهدف البالغ 4.15% لعام 2024.
وأضاف أن المملكة حققت المرتبة 21 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مقترحات المشاركين، مشددًا على ترحيب الوزارة بجميع المبادرات التي تُعزّز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية.
وفي ختام اللقاء، وجّه "الراجحي" بحصر الاستفسارات والمقترحات ومتابعتها بشكل عاجل، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.