الراجحي: 4 مليارات ريال مساهمات المسؤولية الاجتماعية حتى الآن

في خطوة لافتة، التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عددًا من ممثلي المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى إسهامه في التنمية الوطنية.