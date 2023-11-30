"داركو" تطلق مشروعها النوعي في قلب جدة "داركو سيقنتشر 613"

كشفت شركة داركو العقارية عن أحد أكبر مشاريعها السكنية، والذي سيقام في مدينة جدة وتحديداً في منطقة حي الروضة الحيوية، حيث احتفلت الشركة مؤخراً بإطلاق أعمال الإنشاء في مشروعها "داركو سيقنتشر 613" والذي إلى جانب مميزاته السكنية المتعددة من حيث أهمية الموقع وجودة الخامات المستخدمة وروعة التصاميم وتوفر كافة الخدمات في منطقته، يعدّ فرصة استثمارية عقارية ذهبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى حرفياً، حيث بدأت الشركة مرحلة البيع على الخارطة بأسعار تنافسية مباشرة بعد إطلاق المشروع في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وحضره عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالقطاع العقاري.