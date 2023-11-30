"داركو" تطلق مشروعها النوعي في قلب جدة "داركو سيقنتشر 613"
كشفت شركة داركو العقارية عن أحد أكبر مشاريعها السكنية، والذي سيقام في مدينة جدة وتحديداً في منطقة حي الروضة الحيوية، حيث احتفلت الشركة مؤخراً بإطلاق أعمال الإنشاء في مشروعها "داركو سيقنتشر 613" والذي إلى جانب مميزاته السكنية المتعددة من حيث أهمية الموقع وجودة الخامات المستخدمة وروعة التصاميم وتوفر كافة الخدمات في منطقته، يعدّ فرصة استثمارية عقارية ذهبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى حرفياً، حيث بدأت الشركة مرحلة البيع على الخارطة بأسعار تنافسية مباشرة بعد إطلاق المشروع في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وحضره عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالقطاع العقاري.
ويقام مشروع داركو سيقنتشر 613 على مساحة إجمالية 10,000 م2 بتكلفة تتجاوز 200 مليون ريال ويضم 176 وحدة سكنية موزعة على 16 مبنى، في مجمع سكني متكامل "لاونج" لجميع السكان، كما يضم نادياً رياضياً للرجال وآخر للسيدات ومسبحاً ومنطقة منفصلة للأعمال بخصوصية عالية، ومنطقة مخصصة للأطفال وحديقة في منتصف المجمع، كما تم تخصيص مواقف لكافة الوحدات يتم الدخول والخروج منها بنظام آلي.
وعن المشروع تحدث الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني قائلاً: إطلاقنا اليوم أحد أضخم مشاريعنا في مدينة جدة بمواصفات ومزايا نوعية يأتي على رأسها الموقع في أحد أكثر الأحياء رقيّاً وحيوية في قلب عروس البحر الأحمر وبخدمات متكاملة وفريدة من نوعها ترفع من مستوى جودة الحياة داخل المشروع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على رفع جودة الحياة في المجمعات السكنية عبر تكامل المرافق والخدمات داخل هذه المجمعات، وسرعة واستدامة تطوير وتشغيل المرافق والخدمات.
وتابع القحطاني قائلاً "إلى جانب كافة المميزات الرائعة التي سوف يتمتع بها السكان داخل مشروع داركو سيقنتشر 613 ويجعله خياراً مثالياً للعيش في قلب مدينة جدة، فهو أيضاً يعدّ فرصة استثمارية جذابة لجميع من يبحث عن الاستثمار في المجال العقاري، ومن جهتنا سوف نواصل في تنفيذ مشروع داركو سيقنتشر النهج المعروف عن داركو والذي صنعه اسمها المميز وثقة عملائها فيما تقدمه والذي كان خلف حصولها على جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية".
ورحّب الرئيس التنفيذي بكافة العملاء الراغبين في التملك أو الاستثمار في المشروع عبر قنوات التواصل ؟؟؟ أو زيارة مقر الشركة أو في موقع المشروع، وسوف يكون فريق الشركة سعداء بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الخدمة المطلوبة.