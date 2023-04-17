شركة الأبحاث الأمريكية تضع لينك اند كو في قمة السيارات الأكثر جودة

هذا التصنيف الرفيع لسيارات لينك اند كو يأتي بالتزامن مع قرب طرحها أمام العملاء في السوق السعودي، بعد أن حصلت شركة الجبر التجارية على وكالتها رسمياً في الربع الأخير من العام الماضي، وتستعد حالياً لتقديمها في معارضها بعد أن أنهت كافة الجوانب اللوجستية التي تساعدها على تقديم الخدمة المتميزة المعروفة عنها كأحد أهم شركات السيارات العاملة في المملكة وخصوصاً في الخدمات التي يحصل عليها العملاء أثناء وبعد البيع، وهو ما صادقت عليه جمعية حماية المستهلك السعودية التي منحت الشركة جائزة وشهادة التميز في حماية المستهلك.