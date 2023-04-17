شركة الأبحاث الأمريكية تضع لينك اند كو في قمة السيارات الأكثر جودة

وضعت شركة الأبحاث الأمريكية J.D Power العلامة التجارية المتميزة في صناعة السيارات لينك اند كو في رأس قائمة مصنّعي السيارات الصينية من حيث الجودة الأولية بناءً على الدراسات الاستقصائية التي قامت بها شركة الأبحاث وفقاً لمعايير محددة في التقييم الذي يعتمد على ملاك السيارات وتجربتهم للسيارة وحجم المشاكل التي واجهتهم، ووفقاً لـ J.D Power فإن لينك اند كو تميزت عن السيارات المنافسة بنيلها رضا ملاكها مما وضعها في المركز الأول.
هذا التصنيف الرفيع لسيارات لينك اند كو يأتي بالتزامن مع قرب طرحها أمام العملاء في السوق السعودي، بعد أن حصلت شركة الجبر التجارية على وكالتها رسمياً في الربع الأخير من العام الماضي، وتستعد حالياً لتقديمها في معارضها بعد أن أنهت كافة الجوانب اللوجستية التي تساعدها على تقديم الخدمة المتميزة المعروفة عنها كأحد أهم شركات السيارات العاملة في المملكة وخصوصاً في الخدمات التي يحصل عليها العملاء أثناء وبعد البيع، وهو ما صادقت عليه جمعية حماية المستهلك السعودية التي منحت الشركة جائزة وشهادة التميز في حماية المستهلك.
سيارات لينك اند كو الفخمة يتم تصميمها في أوروبا بالتعاون مع الشركة السويدية فولفو التي تمتلكها مجموعة جيلي الصينية، ولفتت سيارات لينك اند كو الأنظار منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكاناً مميزاً في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية بالإضافة إلى الصين، وحالياً تظهر في الشرق الأوسط بعد أن حصلت رسمياً شركة الجبر التجارية على وكالتها في المملكة.