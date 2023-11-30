"جمعية الطهي" تختار مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي لتدشين أعمالها

اختارت جمعية الطهي، النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي، لتدشين أعمالها رسميًا بنشاط غير ربحي، بعد أن تأسست في 31 أكتوبر الماضي، باعتبارها ضمن الجمعيات المهنية التي استهدفتها استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي الرامية إلى بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية بمختلف القطاعات الثقافية، تنتشر في جميع المناطق، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاع ثقافي.