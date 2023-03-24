اقتداءً بالقيادة.. "خزام العقارية" تتبرع بـ 50 مليون ريال لـ"اكتتاب جود الإسكان الخيرية"

أعلنت شركة خزام العقارية، مساء أمس الخميس، عن تبرعها بمبلغ 50 مليون ريال في حملة " اكتتاب جود الإسكان الخيرية"، الذي يُعد الأول من نوعه كاكتتاب خيري في العالم، وهي التي أطلقتها منصة جود الإسكان.
وقامت شركة خزام بالمساهمة بهذا التبرع السخي لهذه الحملة، والتي تمثل أكبر حملة تبرع إسكاني بالعالم، لتأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً، وذلك بعد أن دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحملة مساء الأمس، وتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع سمو ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال؛ في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة خزام العقارية رجل الأعمال الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى: التبرع الذي قدمته شركة خزام العقارية عِبارة عن 50 مليون ريال، هو مِن مُنطلق واجب ديني واجتماعي وإنساني، وهو ما يُحتم علينا كقطاع خاص المُشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتقديم كافة سُبل الدعم للمبادرات الإنسانية المُبتكرة التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والجهات الخاصة والقطاع غير الربحي، وذلك استنارة واقتداءً بقيادتنا الرشيدة والتزاماً بمبادئنا الثابتة في دعم وطننا الغالي لتأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً، ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والتيسير ".