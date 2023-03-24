اقتداءً بالقيادة.. "خزام العقارية" تتبرع بـ 50 مليون ريال لـ"اكتتاب جود الإسكان الخيرية"

وقامت شركة خزام بالمساهمة بهذا التبرع السخي لهذه الحملة، والتي تمثل أكبر حملة تبرع إسكاني بالعالم، لتأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً، وذلك بعد أن دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحملة مساء الأمس، وتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع سمو ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال؛ في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا .