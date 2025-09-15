أمير الباحة يدشّن المركز التعليمي للجامعة السعودية الإلكترونية بالمنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، المركز التعليمي للجامعة السعودية الإلكترونية في المنطقة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، يوم أمس الاثنين، بالتعاون مع جامعة الباحة، بهدف دعم بيئة تعليمية مرنة ومواكبة مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ورئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي.
وأكد سمو أمير المنطقة أن افتتاح المركز يُعد قيمة مضافة للبيئة التعليمية في الباحة، ويعكس تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية الوطنية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة السعودية الإلكترونية والتعاون المثمر مع جامعة الباحة.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين الجامعتين في مجالات التعليم والتقنية، وتوسيع فرص التعلم الإلكتروني، إلى جانب تقديم برامج أكاديمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتخدم أبناء وبنات المنطقة.
من جانبه، عبّر الدكتور محمد بن يحيى مرضي عن شكره لسمو أمير الباحة على دعمه ورعايته، مؤكدًا أن الجامعة تسعى عبر هذا المركز إلى تقديم تعليم متطور يخدم مختلف فئات المجتمع.
بدوره، أشار الدكتور عبدالله الحسين إلى أن التعاون يعكس حرص الجامعتين على تبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويُسهم في رفع جودة التعليم بالمنطقة.