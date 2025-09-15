أمير الباحة يدشّن المركز التعليمي للجامعة السعودية الإلكترونية بالمنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، المركز التعليمي للجامعة السعودية الإلكترونية في المنطقة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، يوم أمس الاثنين، بالتعاون مع جامعة الباحة، بهدف دعم بيئة تعليمية مرنة ومواكبة مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.