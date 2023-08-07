إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران

وأبانت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتبين وجود جسم غريب، أدى إلى انسداد في مجرى المريء، وتَقرر على الفور إجراء عملية منظار علوي لاستخراج القطعة المعدنية، وتجنب المضاعفات الرئوية والتنفسية التي تحدث نتيجة استنشاق وابتلاع ودخول مثل هذه الأجسام الغريبة؛ حيث تم استخراج الجسم من قِبَل الفريق الطبي بالمستشفى، واتضح ابتلاع الطفل بطارية، و14 قطعة لأجسام مختلفة وغير مستقرة بالمعدة؛ مما أسهم في تحسّن واستقرار حالة الطفل، وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام وهو بصحة جيدة ولله الحمد.