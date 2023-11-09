"واحة الإعلام" في نسختها الرابعة.. جسر ثقافي إعلامي ينقل المشروعات السعودية للعالم

استطاعت "واحة الإعلام" في نسختها الرابعة، نقل الزائر ليعيش تجربة الوقوف على المشروعات السعودية الحديثة، مشكّلة جسرًا ثقافيًا إعلاميًا لتعريف الضيوف بكل ما هو سعودي، خصوصًا هي تتزامن مع القمم السعودية الإفريقية والعربية الطارئة والإسلامية العاجلة، فنجحت في استقطاب أكثر من 2000 زائر خاطبت عقولهم وحواسهم وعاشوا معها تجربة افتراضية تحاكي وقوفهم على النهضة التنموية.