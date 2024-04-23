لا تحذير أو تبشير.."مطرية الاثنين المقبل" في تحليل لـ"المسند": أمريكي أم أوروبي؟

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن كيفية التعامل مع التنبؤات الجوية البعيدة، مشيراً إلى أن يوم الاثنين المقبل "نموذج حالة".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "في الخرائط المرفقة توقعات لأربعة نماذج عالمية لحالة مطرية متوقعة يوم الاثنين القادم (29 أبريل) نجد وفيها "النموذج الأول الأوروبي، الثاني الأمريكي، الثالث البريطاني، الرابع الألماني".
وأضاف: "لاحظ الاختلاف في تقدير غزارة الأمطار بين النماذج بشكل كبير، ولاحظ أيضاً الاختلاف في الموضع الجغرافي".
وتابع: "هذا يعني: أن الفترة الزمنية المستهدفة طويلة 7 أيام، والتغير في الحالة وارد جداً، وهذا أمر معتاد، وعليه لا نبني على هذا التنبؤ أي خطوة تحذيرية أو تبشيرية للناس، حتى نتأكد أكثر، وتستقر التنبؤات الجوية، وربما تتفق، ودورنا المراقبة فقط".
وأردف: "فإذا بقي على الحالة المطرية نحو 72 ساعة عندها يمكن للمتنبئ الجوي التبشير أو التحذير منها، وكلما قصرت الفترة الزمنية كانت نسبة الثقة في التنبؤ أكثر، هذا والله أعلم".