لا تحذير أو تبشير.."مطرية الاثنين المقبل" في تحليل لـ"المسند": أمريكي أم أوروبي؟

وتابع: "هذا يعني: أن الفترة الزمنية المستهدفة طويلة 7 أيام، والتغير في الحالة وارد جداً، وهذا أمر معتاد، وعليه لا نبني على هذا التنبؤ أي خطوة تحذيرية أو تبشيرية للناس، حتى نتأكد أكثر، وتستقر التنبؤات الجوية، وربما تتفق، ودورنا المراقبة فقط".