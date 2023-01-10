أمين التعاون الإسلامي يثمّن عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ، لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ووصفها بأنها تُضاف إلى نجاحات المملكة وجهودها في حُسن وفادتها لضيوف الرحمن، وحرصها على التنظيم الأمثل واتباع الإجراءات الصحية، وصولًا إلى العودة الآمنة، في ظل حُسن تدبير الجهات المشرفة على تنظيم هذه الشعيرة وتسخيرها كل الإمكانات لنجاحها وقيام الحجاج بشعائرهم بيسر وتنظيم وأمان.