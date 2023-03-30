"القيادة" تهنئ رئيس الإمارات بمناسبة القرارات الأميرية.. و"خادم الحرمين" يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًّا للعهد في إمارة أبو ظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبيْن لحاكم إمارة أبو ظبي.