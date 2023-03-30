"القيادة" تهنئ رئيس الإمارات بمناسبة القرارات الأميرية.. و"خادم الحرمين" يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبًا لرئيس الدولة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًّا للعهد في إمارة أبو ظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبيْن لحاكم إمارة أبو ظبي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار؛ مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات له؛ متمنيًا لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق لتحقيق المزيد من التقدم والرقي.