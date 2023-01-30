واحد في الـ 40 ألفًا.. إنهاء معاناة مريض بمتلازمة جيتلمان النادر في عرعر

وتشرف "صحة الحدود الشمالية" على 10 مراكز طبية مختصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إضافةً إلى 45 مركزاً للرعاية الصحية.