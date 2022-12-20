"الداخلية" تشارك في "مستقبل السلامة المرورية 2022" بجامعة تبوك

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق، بجناح تعريفي بأهم المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة في فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" واستراتيجية السلامة المرورية، وذلك في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر 2022م، بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.